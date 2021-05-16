Зеленский почтил память жертв политических репрессий: Символом преступлений тоталитарной системы стал Быковнянский лес

Символом преступлений тоталитарной системы по применению варварских методов расправы стал Быковнянский лес на окраине Киева, который стал место тайного захоронения жертв политических репрессий в 1937-1941 годах, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Тоталитарная система применяла варварские методы расправы, разрушая тысячи судеб и превращая тысячи людей на лагерную пыль. Пресловутым символом этих преступлений является Быковнянский лес на окраине Киева. В течение 1937-1941 годов он был местом тайного захоронения жертв политических репрессий, замученных и расстрелянных НКВД в киевских тюрьмах", - цитирует пресс-служба президента слова Зеленского.

Как отмечается, на въезде в Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" поставили корзину цветов от президента к мемориальному знаку.

В пресс-службе отметили, что, по мнению историков, количество похороненных в Быковнянском лесу может составлять до 100 тыс. человек.

"Помня это, современное поколение независимых украинцев и украинское государство всегда должно ставить защиту жизни, здоровья, свободы и достоинства каждого человека как высшую ценность", - подчеркнул глава государства.

"Помним сегодня память каждого погибшего и склоняем головы перед теми, кто пережил ад политических репрессий. Вечная им память", - сказал Зеленский.