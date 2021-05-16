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08:26 16.05.2021

В Украине за сутки зафиксировано 3 620 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 7 921 человек

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В Украине за сутки зафиксировано 3 620 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 7 921 человек

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 3 620 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 7 921 человек, умерли 133 человека, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"3 620 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 мая 2021 года. В частности, заболели 172 детей и 60 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 208 человек; летальных случаев - 133; выздоровело – 7 921 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в воскресенье утром.

Днем ранее, 15 мая зафиксировано 6 796 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 мая было 7 562 новых случая инфицирования COVID-19, 13 мая сообщалось о 6 813 новых инфицированных коронавирусом, 12 мая зафиксировано 4 538 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 мая было зафиксировано 2 208 новых случаев инфицирования COVID-19, 10 мая сообщалось о 2 817 новых инфицированных коронавирусом, 9 мая было зафиксировано 5 372 новых случая инфицирования COVID-19, 8 мая было 8 710 новых случаев инфицирования COVID-19, 7 мая сообщалось о 8 404 новых случаях COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 2 153 864 человека, 48 075 пациента скончалось, 1 857 724 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.

За сутки 15 мая 2021 года в Украине привито 6 164 человека, 939 238 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 17 086 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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