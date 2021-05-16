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07:49 16.05.2021

Вывод американских войск из Афганистана может дестабилизировать ситуацию в регионе

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Вывод американских войск из Афганистана не способствует нормализации положения и примирению в этой стране, он может отразиться на стабильности в регионе, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Поспешный вывод американских войск из Афганистана оказал серьезное влияние на процесс внутреннего примирения в этой стране и негативно сказался на региональной стабильности", - сказал дипломат в телефонной беседе с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши, о чем сообщается на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

В таких условиях, считает Ван И, к этой проблеме требуется повышенное внимание со стороны ООН, Шанхайской организации сотрудничества и соседствующих с Афганистаном стран.

Он высоко оценил усилия пакистанской стороны по достижению мира в Афганистане, и сказал, что Китай выступает за то, чтобы арабские стороны заключили политические соглашения, приемлемые друг для друга, реализация которых будет зависеть именно от них, "совместно искали путь развития, соответствующий национальным условиям Афганистана".

Китайский министр отметил, что "в нынешней ситуации Китай и Пакистан должны продолжать укреплять стратегическую координацию, оказывать более позитивное влияние на афганский мирный процесс и совместно поддерживать мир и стабильность в регионе".

Ранее сообщалось, что США в соответствии с соглашением, заключенным с афганскими талибами, в мае начали постепенный вывод войск, который должен быть завершен 11 сентября.

Теги: #регион #афганистан #сотрудничество #китай
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