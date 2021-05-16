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06:59 16.05.2021

Сообщения о минировании 15 казанских школ не подтвердились

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Саперы не нашли взрывчатку в казанских школах, персонал и ученики которых в субботу были эвакуированы после сообщений об их минировании.

"Как показало обследование, вызов оказался ложный", - сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы мэрии столицы Татарстана Владимир Казанцев.

"Ничего не нашли, все сообщения были ложными", - сказал Казанцев.

Как сообщалось, днем в субботу персонал и ученики 15 школ в Казани были эвакуированы после сообщений о заложенных взрывных устройствах.

Ещё одна из школ была эвакуирована из-за ложного сообщения о минировании накануне.

Теги: #казань #россия #отбой #школы
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