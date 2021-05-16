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05:18 16.05.2021

На Прикарпатье правоохранители расследуют смертельное ДТП

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На Прикарпатье правоохранители расследуют смертельное ДТП

На Прикарпатье правоохранители расследуют смертельное дорожно-транспортное происшествие,которая произошла в селе Дзвиняч на Богородщине, сообщила пресс-служба Национальной полиции Ивано-Франковской области.

"15 мая в 16:45 на линию "102" поступило сообщение о ДТП в селе Дзвиняч. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Форд Транзит" не учел дорожную обстановку и съехал в кювет. В результате аварии погиб 25-летний пассажир, житель Монастырчаны. 47-летнего водителя, жителя того же села, доставили в медучреждение - он в сознании. У водителя взята кровь на анализ о состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

По факту аварии начато уголовное производство по ч.3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

 

Теги: #расследование #прикарпатье #дтп #украина
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