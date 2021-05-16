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03:44 16.05.2021

В Париже и Лондоне прошли демонстрации в поддержку палестинцев

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В Париже в субботу состоялась демонстрация в поддержку палестинцев, сообщают французские СМИ.

Акция не была разрешена властями, поэтому сотрудники полиции разогнали участников акции, используя водяные пушки и выписывая штрафы в 135 евро. Проведение демонстрации запретили в соответствии с требованием МВД Франции из-за опасения повторения пропалестинских акций 2014 года, на которых наблюдались серьезные случаи нарушения порядка.

Немногочисленные демонстрации прошли и в других французских городах, в частности Лионе, Бордо и Марселе. В Монпелье собралось около 200 человек. В этих городах акции были разрешены.

Тысячи человек в субботу вышли на улицы в центре Лондона, чтобы также выразить поддержку палестинцам.

Протестующие собрались в Гайд-парке, а затем направились в сторону посольства Израиля. В руках они держали палестинские флаги. Демонстранты требуют от Израиля прекратить авиаудары по сектору Газа и призывают британское правительство вмешаться в ситуацию.

В ночь на субботу акция в поддержку палестинцев прошла также в столице Дании. В Копенгагене собралось около 4 тыс. человек, некоторые из которых бросали камни в стражей порядка и посольство Израиля. Три человека были задержаны.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже несколько дней подряд. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия.

Кроме того, в пятницу обстановка начала накаляться на Западном берегу реки Иордан. Там тысячи палестинцев вступили в столкновения с военнослужащими израильской армии. 

Теги: #франция #палестинцы #протесты #британия
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