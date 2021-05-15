События

22:48 15.05.2021

ХАМАС на два часа прекращает обстрел Тель-Авива и его окрестностей

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Боевики движения ХАМАС в субботу объявили, что на два часа прекращают пуски ракет по Тель-Авиву и его окрестностям, сообщает The Times of Israel.

Так, ХАМАС планирует приостановить пуски в сторону Тель-Авива с 22:00 до 00:00 мск.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже несколько дней подряд. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия.

Кроме того, в пятницу обстановка начала накаляться на Западном берегу реки Иордан. Там тысячи палестинцев вступили в столкновения с военнослужащими израильской армии.

Теги: #хамас #ближвосток #обстрел #перерыв
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