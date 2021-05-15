120 украинцев изъявили желание покинуть Сектор Газа, МИД поддерживает связь с ними

120 украинцев изъявили желание покинуть Сектор Газа, Министерство иностранных дел Украины поддерживает связь с ними, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Министерство иностранных дел поддерживает связь с украинцами, которые изъявили желание покинуть Сектор Газа. Сейчас их 120 человек", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

По его словам, посольства в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации сейчас отрабатывают возможные маршруты репатриации.

"Держим эту ситуацию на особом контроле", - подчеркнул спикер.