События

22:38 15.05.2021

120 украинцев изъявили желание покинуть Сектор Газа, МИД поддерживает связь с ними

1 мин читать
120 украинцев изъявили желание покинуть Сектор Газа, МИД поддерживает связь с ними

120 украинцев изъявили желание покинуть Сектор Газа, Министерство иностранных дел Украины поддерживает связь с ними, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Министерство иностранных дел поддерживает связь с украинцами, которые изъявили желание покинуть Сектор Газа. Сейчас их 120 человек", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

По его словам, посольства в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации сейчас отрабатывают возможные маршруты репатриации.

"Держим эту ситуацию на особом контроле", -  подчеркнул спикер.

Теги: #украинцы #украина #сектор_газа #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:47 15.05.2021
Зеленский поздравил "Динамо" с тремя победами в сезоне

Зеленский поздравил "Динамо" с тремя победами в сезоне

20:44 15.05.2021
Зеленский: символично, что в третью субботу мая в Украине отмечают и День Европы, и День науки

Зеленский: символично, что в третью субботу мая в Украине отмечают и День Европы, и День науки

20:16 15.05.2021
Разумков: Мы должны работать над тем, чтобы качество школьного обучения в городах и селах была одинаково высокой

Разумков: Мы должны работать над тем, чтобы качество школьного обучения в городах и селах была одинаково высокой

19:22 15.05.2021
Нет смысла принимать препараты для разрежения крови перед и после вакцинации от COVID-19

Нет смысла принимать препараты для разрежения крови перед и после вакцинации от COVID-19

18:55 15.05.2021
Ермак: Украина - неотъемлемая часть большой европейской семьи, охраняет покой на континенте и украинский народ хочет мира и процветания на своей земле

Ермак: Украина - неотъемлемая часть большой европейской семьи, охраняет покой на континенте и украинский народ хочет мира и процветания на своей земле

18:32 15.05.2021
Министр культуры: Можно по-разному относиться к восприятию Булгакова к борьбе Украины за независимость, но гениальность его произведений проверена временем

Министр культуры: Можно по-разному относиться к восприятию Булгакова к борьбе Украины за независимость, но гениальность его произведений проверена временем

17:32 15.05.2021
Выпущенная из сектора Газа ракета разорвалась близ посольства Австрии в Рамат-Гане в Израиле

Выпущенная из сектора Газа ракета разорвалась близ посольства Австрии в Рамат-Гане в Израиле

16:15 15.05.2021
Израильские ВВС ударили по зданию с офисами СМИ в секторе Газа

Израильские ВВС ударили по зданию с офисами СМИ в секторе Газа

16:13 15.05.2021
Около 80 граждан Украины хотят эвакуироваться из сектора Газа – источник

Около 80 граждан Украины хотят эвакуироваться из сектора Газа – источник

13:30 15.05.2021
Разговор о превращении Украины в "антипод" РФ демонстрирует непонимание внутренних процессов в Украине - спикер МИД

Разговор о превращении Украины в "антипод" РФ демонстрирует непонимание внутренних процессов в Украине - спикер МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: символично, что в третью субботу мая в Украине отмечают и День Европы, и День науки

В Хмельницкой области в результате столкновения загорелись три автомобиля, погибли четыре человека - полиция

Экс-вице-премьер Зубко заявляет, что никогда не пользовался льготами или бесплатным служебным жильем

Зеленский: мы - центр и сердце Европы, Украина обязательно будет в ЕС

В Украине за сутки зафиксировано 6 796 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 17 202 человека – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

ХАМАС на два часа прекращает обстрел Тель-Авива и его окрестностей

Израильская армия нанесла удар по дому одного из лидеров ХАМАС

Байден и Нетаньяху поговорили по телефону после удара Израиля по бюро международных СМИ в Газе

В Вашингтоне назвали безопасность журналистов первоочередной задачей после удара по офисам СМИ в секторе Газа

В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали пожар в больнице - ГСЧС

На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, боевых потерь нет – штаб ООС

Вакцинация работников образования может начаться с 24 мая – Ляшко

Небольшое шествие против вакцинации от COVID-19 прошло в центре Киева

Запуск американской ракеты Electron окончился неудачей

На улице Льва Толстого в Киеве частично ограничат движение до 27 июня

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА