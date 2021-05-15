Байден и Нетаньяху поговорили по телефону после удара Израиля по бюро международных СМИ в Газе

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор после удара Израиля по зданию, где располагались офисы международных СМИ, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление офиса Нетаньяху.

"Во время сегодняшнего звонка Нетаньяху проинформировал Байдена об операциях Израиля в секторе Газа и о том, какие будущие шаги он планирует там предпринять", - говорится в сообщении.

По данным канцелярии Нетаньяху, премьер "подчеркнул в разговоре, что Израиль делает все, чтобы не причинить вреда ни в чем не повинным гражданам". Он отметил, что израильские военные заранее предупреждают об ударах и дают время на эвакуацию.

Также он выразил благодарность Байдену за поддержку США права Израиля защищать свою территорию.

Израильские ВВС нанесли удар по зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, при этом журналисты покинули здание до атаки.

В Армии обороны Израиля заявили, что в этом здании функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, используя работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие.

Офисы СМИ располагались в 15-этажном здании в Газе. Также в нем находились квартиры и офисы различных компаний.

Примерно за час до удара военные предупредили владельца здания о необходимости эвакуировать журналистов и жителей дома.