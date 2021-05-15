Разумков: Мы должны работать над тем, чтобы качество школьного обучения в городах и селах была одинаково высокой

Качество образования городских и сельских школ должно быть одинаковым, заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Те наработки, которые есть в (детском лагере – ИФ) "Артек", мы будем стараться внедрять в других школах. Тем более, фактически большая часть из них сейчас - в онлайне. И эту информацию можно использовать в любом населенном пункте, где есть интернет", - сказал Разумков, посещая Международный детский лагерь "Артек" на Киевщине.

Он выразил надежду, что временно находящийся в настоящее время в Киевской области лагерь вскоре вернется в украинский Крым, "где привыкли его видеть".

Спикер отметил инновационные подходы в обучении, возможность проводить исследования, а также отметил, что такие методы важно внедрять в различных учебных заведениях.

Кроме того, Разумков выразил надежду, что вскоре ситуация с COVID-19 стабилизируется, и школьники вернутся к привычному посещению школ. По его мнению, такой формат обучения более эффективный. Вместе с тем, Разумков отметил, что онлайн-уроки позволят улучшить качество обучения в сельской местности, где не всегда хватает учителей и технических средств. "Там надо внедрять онлайн-уроки, привлекать больше технических возможностей для того, чтобы уравнивать баланс между селом и городом", - сказал он.

Глава украинского парламента также ознакомился с работой учебных лабораторий Инновационного образовательного центра, принял участие в презентации культурно-образовательного проекта "100 Побед Украины глазами артековцев" и пообщался с представителями детского самоуправления и детскими содружествами. Сейчас в детском лагере продолжается тематическая смена "Образовательные инновации и технологии", участниками которой стали 750 детей льготных категорий со всей Украины.

"Мне очень приятно, что именно такое будущее растет в Украине: образованные, целеустремленные, глубокие дети и подростки. Сейчас они ученики, а уже через несколько лет начнут реализовывать себя в различных областях. И мы должны делать все для того, чтобы они росли счастливыми, успешными и связали свое будущее с Украиной", - подчеркнул Разумков.

Также "Артек" посетили глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак и глава подкомитета по вопросам профессионально-технического и профессиональной перед высшими образования Ольга Коваль.