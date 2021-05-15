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19:22 15.05.2021

Нет смысла принимать препараты для разрежения крови перед и после вакцинации от COVID-19

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Нет смысла принимать препараты для разрежения крови перед и после вакцинации от COVID-19

Нет смысла принимать препараты для разрежения крови перед и после вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Принимать такие препараты бессмысленно. Во-первых, вопрос безопасности: эти препараты имеют побочные эффекты. Во-вторых, если вы их не принимали, не принимайте их до или после вакцинации. В-третьих: если вы их принимали по поводу вашей сопутствующей патологии, продолжайте принимать. И наоборот - "профилактический" прием препаратов до или после вакцинации может повредить", - цитирует пресс-служба слова иммунолога, главы Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федора Лапия.

 

Теги: #вакцинация #украина #минздрав #препараты
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