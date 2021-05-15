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18:32 15.05.2021

Министр культуры: Можно по-разному относиться к восприятию Булгакова к борьбе Украины за независимость, но гениальность его произведений проверена временем

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Министр культуры: Можно по-разному относиться к восприятию Булгакова к борьбе Украины за независимость, но гениальность его произведений проверена временем

Можно по-разному относиться к восприятию Михаила Булгакова к борьбе Украины за независимость, но гениальность его произведений проверена временем, считает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Можно по-разному относиться к его (Булгакова – ИФ) восприятию к борьбе Украины за свою независимость, как и к его неприятию советской власти. Но гениальность его произведений - проверенная временем. Именно поэтому в день его рождения киевляне несут в знак любви к его памятнику и дома на Андреевском спуске, 13 - желтые маргаритки", - написал Ткаченко в своем телеграм-канале в субботу.

Министр отметил, что в романах писателя "Белая Гвардия" и "Мастер и Маргарита" читатель найдет известные киевские улицы и адреса. "В том числе Первая киевская гимназия - ныне желтый корпус Университета, где я тоже учился", - подчеркнул он.

Ткаченко отметил, что "сегодня 130 лет выдающемуся киевлянину - Михаилу Булгакову. Писателю, который называл Киев наилучшим городом (обязательно с большой буквы) и для которого Владимирская горка была Иерусалимом".

Михаил Булгаков - российский писатель, драматург, либреттист, врач украинского происхождения. Член Всероссийского союза писателей (1923-1929) и Союза писателей СССР (1934-1940). Среди выдающихся произведений Булгакова "Мастер и Маргарита", "Собачье сердце", "Иван Васильевич", "Белая гвардия", "Дьяволиада".

Теги: #минкультуры #украина #булгаков
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