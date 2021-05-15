События

17:36 15.05.2021

В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали пожар в больнице - ГСЧС

1 мин читать
В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали пожар в больнице - ГСЧС

В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали возгорание в Лисецкой центральной районной больнице, сообщили в Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"15 мая в 13:59 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Лисецкой ЦРБ в поселке Лисец на улице Радчанской", - сказано в сообщении.

Как выяснилось, возник пожар потолка в ординаторской на втором этаже.

Спасателям удалось в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание. Пострадавших нет.

Теги: #гсчс #ивано_франковская_область #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:02 15.05.2021
Ракетный удар ХАМАС по порту города Ашдода вызвал взрыв и пожар – СМИ

Ракетный удар ХАМАС по порту города Ашдода вызвал взрыв и пожар – СМИ

16:12 13.05.2021
Франция профинансирует 85% суммы контракта на EUR300 млн на поставку ГСЧС пожарных автоподъемников

Франция профинансирует 85% суммы контракта на EUR300 млн на поставку ГСЧС пожарных автоподъемников

09:33 13.05.2021
Более 270 человек утонули в Украине с начала года – ГСЧС

Более 270 человек утонули в Украине с начала года – ГСЧС

07:58 11.05.2021
Два человека пострадали на пожаре во Львове, спасено 112, эвакуировано 45 жителей многоэтажки

Два человека пострадали на пожаре во Львове, спасено 112, эвакуировано 45 жителей многоэтажки

23:27 10.05.2021
Во Львове из-за пожара эвакуировали почти 100 жителей многоэтажки

Во Львове из-за пожара эвакуировали почти 100 жителей многоэтажки

15:13 10.05.2021
В Днепропетровской области произошел пожар на территории полигона бытовых отходов

В Днепропетровской области произошел пожар на территории полигона бытовых отходов

06:02 09.05.2021
Пиротехники ГСЧС уничтожили 37 боеприпасов времен прошлых войн в Херсонской области

Пиротехники ГСЧС уничтожили 37 боеприпасов времен прошлых войн в Херсонской области

10:34 08.05.2021
На горе Поп Иван Черногорский за ночь выпало 20 см снега

На горе Поп Иван Черногорский за ночь выпало 20 см снега

14:50 06.05.2021
Спасатели локализовали пожар в офисном здании в Виннице, на месте пожара обнаружено тело погибшего - ГСЧС

Спасатели локализовали пожар в офисном здании в Виннице, на месте пожара обнаружено тело погибшего - ГСЧС

20:45 05.05.2021
Под Попасной в результате обстрела произошел пожар возле гражданского сектора

Под Попасной в результате обстрела произошел пожар возле гражданского сектора

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Хмельницкой области в результате столкновения загорелись три автомобиля, погибли четыре человека - полиция

Экс-вице-премьер Зубко заявляет, что никогда не пользовался льготами или бесплатным служебным жильем

Зеленский: мы - центр и сердце Европы, Украина обязательно будет в ЕС

В Украине за сутки зафиксировано 6 796 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 17 202 человека – Степанов

Набсовет "Нафтогаза" покидают 5 из 6 членов – пресс-релиз

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, боевых потерь нет – штаб ООС

Выпущенная из сектора Газа ракета разорвалась близ посольства Австрии в Рамат-Гане в Израиле

Израильские ВВС ударили по зданию с офисами СМИ в секторе Газа

Около 80 граждан Украины хотят эвакуироваться из сектора Газа – источник

Вакцинация работников образования может начаться с 24 мая – Ляшко

Небольшое шествие против вакцинации от COVID-19 прошло в центре Киева

Запуск американской ракеты Electron окончился неудачей

На улице Льва Толстого в Киеве частично ограничат движение до 27 июня

В Хмельницкой области в результате столкновения загорелись три автомобиля, погибли четыре человека - полиция

Ракета Electron отправилась на орбиту с двумя американскими спутниками дистанционного зондирования Земли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА