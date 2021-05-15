В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали пожар в больнице - ГСЧС

В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали возгорание в Лисецкой центральной районной больнице, сообщили в Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"15 мая в 13:59 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Лисецкой ЦРБ в поселке Лисец на улице Радчанской", - сказано в сообщении.

Как выяснилось, возник пожар потолка в ординаторской на втором этаже.

Спасателям удалось в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание. Пострадавших нет.