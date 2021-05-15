На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, боевых потерь нет – штаб ООС

На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала субботы, украинские военные не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток, 15 мая, было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. В частности, враг два раза открывал огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов вблизи Водяного. Из миномета 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении населенного пункта Широкино", - сказано в сообщении в Facebook.

Кроме того, возле Марьинки враг два раза открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а в районе населенного пункта Гладосово - один раз из станковых противотанковых гранатометов.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении