События

17:32 15.05.2021

Выпущенная из сектора Газа ракета разорвалась близ посольства Австрии в Рамат-Гане в Израиле

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Ракета, выпущенная из сектора Газа, разорвалась близ посольства Австрии в Рамат-Гане в Израиле, сообщает Times of Israel со ссылкой на австрийского посла Ханну Лико.

"Только что в Рамат-Гане недалеко от посольства разорвалась ракета. К счастью, мы все в безопасности. Это должно немедленно прекратиться", - написала дипломат в Twitter.

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги были слышны в субботу в центральной части Израиля, в том числе в Тель-Авиве и близлежащих городах.

Теги: #сектор_газа #израиль
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