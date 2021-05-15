Израильские ВВС ударили по зданию с офисами СМИ в секторе Газа

Израильские ВВС нанесли удар по зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, журналисты покинули здание до атаки, сообщает Times of Israel.

В частности, в здании работали журналисты агентства Associated Press, телеканала "Аль-Джазира".

Как отмечает Jerusalem Post, примерно за час до удара военные предупредили владельца здания о том, чтобы эвакуировать журналистов и жителей дома. Предположительно, незадолго до атаки люди покинули здание.

Офисы СМИ располагались в 15-этажном здании в Газе. Также в нем находились квартиры и офисы различных компаний.