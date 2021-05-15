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16:06 15.05.2021

Небольшое шествие против вакцинации от COVID-19 прошло в центре Киева

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Небольшое шествие против вакцинации от COVID-19 прошло в центре Киева

Мирное шествие против вакцинации от COVID-19 прошло в Киеве в субботу по Майдану независимости и прилегающим центральным улицам.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в нем участвовало до сотни человек.

Их сопровождали немногочисленное количество полицейских, ненадолго перекрывавшие движение автомобилей для прохождения колонны.

Протестующие выкрикивали лозунги против вакцинации, ношения масок и утверждения о якобы "фейковости" пандемии.

Они также несли плакат против других видов проходящего, по их мнению, геноцида: тарифного, образовательного, правового, медицинского, земельного и ресурсного.

Теги: #киев #вакцинация #шествие
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