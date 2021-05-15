Запуск американской ракеты Electron окончился неудачей

Ракета Electron в субботу не смогла вывести на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) американской компании BlackSky, нештатная ситуация произошла после запуска двигателей второй ступени, сообщила разработчик носителя компания Rocket Lab.

"В ходе сегодняшнего запуска возникла проблема, приведшая к провалу миссии... Проблема возникла вскоре после запуска второй ступени", - говорится в сообщении.

Мини-спутники весом около 60 кг должны были войти в состав орбитальной группировки, которые позволяют получать оптические изображения с разрешением в 90 см с высоты 420 км.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты с разгонным блоком Kick Stage был осуществлен со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.

Ракета Electron совершила свой первый полет 25 мая 2017 года. Нынешняя миссия стала 20-м полётом ракеты, 18 из которых были удачными.