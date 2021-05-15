На улице Льва Толстого в Киеве частично ограничат движение до 27 июня

В Киеве на улице Льва Толстого частично ограничат движение с 7:00 16 мая до 27 июня, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Начинается капитальный ремонт улицы Льва Толстого. Будет обновлен участок между ул. Митрополита Липкивского и ул. Тарасовской", - отмечается в сообщении.

На первом этапе работы будут выполнять на части от ул. Назаровская до ул. Тарасовская (в направлении ул. Владимирской).

Ремонт выполнят в комплексе с капитальным обновлением двух путепроводов на ул. Льва Толстого, чтобы дважды не ограничивать движение.

Во время ремонта движение будет частично ограничено.