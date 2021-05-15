В Хмельницкой области в результате столкновения загорелись три автомобиля, погибли четыре человека - полиция

В Хмельницкой области полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия участием трех транспортных средств, в результате которого погибли четыре человека.

"Авария произошла сегодня, 15 мая, около 7:00 часов утра на автодороге "Житомир – Черновцы", вблизи с.Веселовка Хмельницкого района. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля "DAF" с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым микроавтобусом "Мерседес Спринтер" и легковым автомобилем "Опель Комбо". Прицеп грузового автомобиля перевернулся, прижав "Мерседес Спринтер" и "Опель Комбо", - сообщает полиция Хмельницкой области.

В результате столкновения все транспортные средства загорелись. Спасателям удалось локализовать пожар, после чего следственно-оперативная группа смогла приступить к осмотру места происшествия.

Работники полиции принимают меры по установлению лиц водителей и возможных пассажиров автомобилей "Мерседес Спринтер" и "Опель Комбо", которые погибли в результате ДТП. По предварительным данным погибших четверо.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Водитель грузового автомобиля задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Расследование продолжается.