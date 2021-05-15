События

15:09 15.05.2021

В Хмельницкой области в результате столкновения загорелись три автомобиля, погибли четыре человека - полиция

1 мин читать
В Хмельницкой области в результате столкновения загорелись три автомобиля, погибли четыре человека - полиция

В Хмельницкой области полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия участием трех транспортных средств, в результате которого погибли четыре человека.

"Авария произошла сегодня, 15 мая, около 7:00 часов утра на автодороге "Житомир – Черновцы", вблизи с.Веселовка Хмельницкого района. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля "DAF" с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым микроавтобусом "Мерседес Спринтер" и легковым автомобилем "Опель Комбо". Прицеп грузового автомобиля перевернулся, прижав "Мерседес Спринтер" и "Опель Комбо", - сообщает полиция Хмельницкой области.

В результате столкновения все транспортные средства загорелись. Спасателям удалось локализовать пожар, после чего следственно-оперативная группа смогла приступить к осмотру места происшествия.

Работники полиции принимают меры по установлению лиц водителей и возможных пассажиров автомобилей "Мерседес Спринтер" и "Опель Комбо", которые погибли в результате ДТП. По предварительным данным погибших четверо.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Водитель грузового автомобиля задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Расследование продолжается.

Теги: #хмельницкая_область #дтп #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:31 14.05.2021
В Закарпатской области полиция будет сопровождать кареты "скорой"

В Закарпатской области полиция будет сопровождать кареты "скорой"

10:38 11.05.2021
Полицейские из состава ООС провели проверку населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения на Луганщине

Полицейские из состава ООС провели проверку населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения на Луганщине

19:35 10.05.2021
Шесть человек пострадали в ДТП на Новом мосту в Днепре

Шесть человек пострадали в ДТП на Новом мосту в Днепре

14:09 09.05.2021
В Очакове произошло столкновение митингующих с полицией из-за красного флага с запрещенной символикой

В Очакове произошло столкновение митингующих с полицией из-за красного флага с запрещенной символикой

10:31 09.05.2021
Около 90 палестинцев получили травмы после беспорядков в Иерусалиме

Около 90 палестинцев получили травмы после беспорядков в Иерусалиме

20:45 07.05.2021
В Украине для обеспечения безопасности участников акций 8 мая привлекут 2 тыс правоохранителей, 9 мая - более 11 тыс

В Украине для обеспечения безопасности участников акций 8 мая привлекут 2 тыс правоохранителей, 9 мая - более 11 тыс

12:08 07.05.2021
В здании Святошинского управления полиции умерла женщина, подозреваемая в краже

В здании Святошинского управления полиции умерла женщина, подозреваемая в краже

08:37 06.05.2021
В Донецкой области спасателю ГСЧС сообщено о подозрении в нарушении ПДД и смерти потерпевшего в результате ДТП

В Донецкой области спасателю ГСЧС сообщено о подозрении в нарушении ПДД и смерти потерпевшего в результате ДТП

03:28 06.05.2021
Харьковская полиция разоблачила "минера-рецидивиста" Полтавской прокуратуры

Харьковская полиция разоблачила "минера-рецидивиста" Полтавской прокуратуры

20:07 05.05.2021
Полиция проведет плановые учения в Киевской области 5-7 мая

Полиция проведет плановые учения в Киевской области 5-7 мая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-вице-премьер Зубко заявляет, что никогда не пользовался льготами или бесплатным служебным жильем

Зеленский: мы - центр и сердце Европы, Украина обязательно будет в ЕС

В Украине за сутки зафиксировано 6 796 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 17 202 человека – Степанов

Набсовет "Нафтогаза" покидают 5 из 6 членов – пресс-релиз

Аваков: влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности, поэтому нулевая толерантность

ПОСЛЕДНЕЕ

Израильские ВВС ударили по зданию с офисами СМИ в секторе Газа

Около 80 граждан Украины хотят эвакуироваться из сектора Газа – источник

Вакцинация работников образования может начаться с 24 мая – Ляшко

Небольшое шествие против вакцинации от COVID-19 прошло в центре Киева

Запуск американской ракеты Electron окончился неудачей

На улице Льва Толстого в Киеве частично ограничат движение до 27 июня

Ракета Electron отправилась на орбиту с двумя американскими спутниками дистанционного зондирования Земли

Португалия открывает границы для туристов из почти всех европейских стран

В Киеве на Контрактовой площади неизвестные налили моющее средство в фонтан - КГГА

Экс-вице-премьер Зубко заявляет, что никогда не пользовался льготами или бесплатным служебным жильем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА