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14:17 15.05.2021

В Киеве на Контрактовой площади неизвестные налили моющее средство в фонтан - КГГА

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В Киеве в фонтан на Контрактовой площади неизвестные налили моющее средство, в связи с чем работа фонтана временно остановлена, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Сегодня начался сезон работы столичных фонтанов, однако один из них уже пришлось отключить. В фонтан на Контрактовой площади неизвестные налили моющее средство. Об этом сообщили в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Подольского района "Киевзеленстрой"", - сказано в сообщении.

Так, в настоящее время специалисты вынуждены остановить работу фонтана, необходимо слить всю воду, провести очистку и перезапустить фонтан, что, как подчеркнули в КГГА, приведет к потере ресурсов КП и времени работников.

"Городская власть призывает с уважением относиться к имуществу территориальной громады города Киева и не мешать киевлянам и гостям города наслаждаться работой фонтанов", - говориться в сообщении.

Теги: #киев #фонтаны #кгга
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