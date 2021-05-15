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13:28 15.05.2021

В воскресенье в Украине будет тепло, в понедельник пройдут грозы и немного похолодает

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В воскресенье в Украине будет тепло, в понедельник пройдут грозы и немного похолодает

В воскресенье погоду в Украине будет определять теплая и сухая (в западных и местами в южных областях влажная) воздушная масса, сообщил Укргидрометцентр.

Без осадков, лишь днем в западных и местами в южных областях кратковременные дожди, отдельные грозы.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 6-11°, днем 16-21°; на остальной территории ночью 9-14°, днем 21-26°, в юго-восточной части 25-30°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Температура ночью 11-13°, днем 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 мая самая высокая температура днем была +30,6 в 1907г., самая низкая ночью +3,2 в 1919г.

В понедельник в Украине кратковременные дожди, грозы (днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с); в Карпатском регионе, южных и центральных областях местами значительные дожди.

Температура ночью 9-14°, днем 18-23°; в восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, температура ночью 11-16°, днем 24-29°.

Ветер западный и северо-западный, на востоке юго-восточный , 7-12 м/с.

В Киеве в понедельник кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем около 20°.

15 мая на 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 14-19°, в Днепре, в пределах Киева, 15°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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