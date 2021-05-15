События

12:42 15.05.2021

В Киеве отрылся "сезон" фонтанов

1 мин читать
В Киеве отрылся "сезон" фонтанов

В Киеве в субботу, 15 мая, в 12.00 заработали фонтаны.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, команда специализированного коммунального о предприятия "Киевводфонд" провела все подготовительные работы перед открытием.

"Сегодня начали свою работу киевские фонтаны на Майдане Независимости, на улицах Крещатик, 25, Большая Васильковская, 119-121, а также уникальный комплекс из двенадцати гейзерных фонтанов понтонного типа (плавучие фонтаны) в акватории Русановского канала", - сказала директор специализированного коммунального о предприятия "Киевводфонд" Светлана Козловская.

Обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году возобновление работы фонтанов после зимы перенесли на 15 мая в связи с карантинными ограничениями.

Традиционно и в этом сезоне фонтаны "Большой" и "Малые" на Майдане Независимости, а также уникальный комплекс фонтанов в акватории Русановского канала будут работать в режиме свето-музыкального шоу.

Столичные фонтаны будут работать до 30 сентября. По понедельникам в работе фонтанов делают перерыв для проведения необходимых технических работ.

Теги: #киев #фонтаны
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:58 15.05.2021
В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили у 544 человек - мэр

В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили у 544 человек - мэр

17:00 14.05.2021
Правоохранители провели обыски в офисах КП "Житлоинвестбуд-УКБ" и КП "Киевское городское бюро технической инвентаризации"

Правоохранители провели обыски в офисах КП "Житлоинвестбуд-УКБ" и КП "Киевское городское бюро технической инвентаризации"

16:05 14.05.2021
Киевсовет выделит землю для создания парка "Никольская слободка"

Киевсовет выделит землю для создания парка "Никольская слободка"

14:12 14.05.2021
Палатный: Обыски у связанных с Кличко людей - попытка давления Банковой на партию "УДАР" и власти Киева

Палатный: Обыски у связанных с Кличко людей - попытка давления Банковой на партию "УДАР" и власти Киева

13:41 14.05.2021
Киевский театр оперетты открывает главную сцену после реставрации - Кличко

Киевский театр оперетты открывает главную сцену после реставрации - Кличко

13:19 14.05.2021
День Европы в Киеве стартует с соревнований на скутерах с участием сотрудников посольств

День Европы в Киеве стартует с соревнований на скутерах с участием сотрудников посольств

12:28 14.05.2021
В Киеве за сутки выявили 681 новый случай COVID-19

В Киеве за сутки выявили 681 новый случай COVID-19

05:03 14.05.2021
Сквер Небесной Сотни передали в коммунальную собственность тергромады Киева

Сквер Небесной Сотни передали в коммунальную собственность тергромады Киева

19:01 13.05.2021
Обыски киевских коммунальных предприятий не являются политической атакой со стороны власти - Подоляк

Обыски киевских коммунальных предприятий не являются политической атакой со стороны власти - Подоляк

18:36 13.05.2021
Киев привлечет EUR30 млн кредита от ЕИБ для модернизации уличного освещения

Киев привлечет EUR30 млн кредита от ЕИБ для модернизации уличного освещения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: мы - центр и сердце Европы, Украина обязательно будет в ЕС

В Украине за сутки зафиксировано 6 796 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 17 202 человека – Степанов

Набсовет "Нафтогаза" покидают 5 из 6 членов – пресс-релиз

Аваков: влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности, поэтому нулевая толерантность

В Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова - пресс-секретарь Разумкова

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: мы - центр и сердце Европы, Украина обязательно будет в ЕС

Глава Госпогранслужбы Украины и представители посольства США обсудили реализацию проектов международной техпомощи

В Одессе прошла заключительная конференция по планированию украинско-американских учений "Си Бриз-2021"

Число заражений COVID-19 в мире превысило 161,9 млн - университет Хопкинса

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве западных, восточных и южных областей Украины

В Украине за сутки зафиксировано 6 796 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 17 202 человека – Степанов

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Израиль продолжает наносить удары по объектам и боевикам ХАМАС - пресс-служба израильской армии

Ракетный удар ХАМАС по порту города Ашдода вызвал взрыв и пожар – СМИ

Китайский космический аппарат произвел успешную посадку на поверхность Марса – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА