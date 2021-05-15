В Киеве отрылся "сезон" фонтанов

В Киеве в субботу, 15 мая, в 12.00 заработали фонтаны.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, команда специализированного коммунального о предприятия "Киевводфонд" провела все подготовительные работы перед открытием.

"Сегодня начали свою работу киевские фонтаны на Майдане Независимости, на улицах Крещатик, 25, Большая Васильковская, 119-121, а также уникальный комплекс из двенадцати гейзерных фонтанов понтонного типа (плавучие фонтаны) в акватории Русановского канала", - сказала директор специализированного коммунального о предприятия "Киевводфонд" Светлана Козловская.

Обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году возобновление работы фонтанов после зимы перенесли на 15 мая в связи с карантинными ограничениями.

Традиционно и в этом сезоне фонтаны "Большой" и "Малые" на Майдане Независимости, а также уникальный комплекс фонтанов в акватории Русановского канала будут работать в режиме свето-музыкального шоу.

Столичные фонтаны будут работать до 30 сентября. По понедельникам в работе фонтанов делают перерыв для проведения необходимых технических работ.