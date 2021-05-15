События

12:37 15.05.2021

Зеленский: мы - центр и сердце Европы, Украина обязательно будет в ЕС

1 мин читать
Зеленский: мы - центр и сердце Европы, Украина обязательно будет в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский по случая празднования Дня Европы подчеркнул, что украинцы являются европейцами по географии, ценностями и стремлениями, и Украина обязательно будет в Европейском Союзе.

"Украина - это Европа. И мы - европейцы. Мы - центр и сердце Европы. По географии, духом, ценностями и стремлениями. Мы доказали это на Майдане и доказываем ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в Европейском Союзе", - написал Зеленский на своей странице в Twitter в субботу.

14 мая в Украине отмечают День Европы.

 

Теги: #зеленский #европа #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:54 15.05.2021
Украина ожидает от ЕС пересмотра политики соседства - вице-премьер-министр

Украина ожидает от ЕС пересмотра политики соседства - вице-премьер-министр

10:22 15.05.2021
Украина рассчитывает, что заявление на саммите НАТО 14 июня проложит дорогу к получению ПДЧ – вице-премьер Стефанишина

Украина рассчитывает, что заявление на саммите НАТО 14 июня проложит дорогу к получению ПДЧ – вице-премьер Стефанишина

08:38 15.05.2021
ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве западных, восточных и южных областей Украины

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве западных, восточных и южных областей Украины

08:20 15.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 6 796 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 17 202 человека – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 6 796 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 17 202 человека – Степанов

07:58 15.05.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

02:02 15.05.2021
Прокуратура потребует ужесточения приговора членам группы, осужденным за разбои и убийство

Прокуратура потребует ужесточения приговора членам группы, осужденным за разбои и убийство

01:00 15.05.2021
Зеленский вручил награды лауреатам Государственных премий Украины в области науки и техники – Офис президента

Зеленский вручил награды лауреатам Государственных премий Украины в области науки и техники – Офис президента

00:13 15.05.2021
Секретарь СНБО анонсировал указ Зеленского о создании в Украине кибервойск

Секретарь СНБО анонсировал указ Зеленского о создании в Украине кибервойск

00:03 15.05.2021
Вопрос о ВСК по вагнеровцам стоит в повестке дня на следующую неделю - Арахамия

Вопрос о ВСК по вагнеровцам стоит в повестке дня на следующую неделю - Арахамия

23:16 14.05.2021
Генпрокурор: скорее всего, апелляция на домашний арест Медведчуку будет, но надо прочитать мотивацию суда

Генпрокурор: скорее всего, апелляция на домашний арест Медведчуку будет, но надо прочитать мотивацию суда

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 6 796 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 17 202 человека – Степанов

Набсовет "Нафтогаза" покидают 5 из 6 членов – пресс-релиз

Аваков: влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности, поэтому нулевая толерантность

В Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова - пресс-секретарь Разумкова

Кандидатами на министров экономики и транспорта являются главы Госналогслужбы и "Укравтодора" – источник в Кабмине, депутаты "Слуги народа"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве отрылся "сезон" фонтанов

Глава Госпогранслужбы Украины и представители посольства США обсудили реализацию проектов международной техпомощи

В Одессе прошла заключительная конференция по планированию украинско-американских учений "Си Бриз-2021"

В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили у 544 человек - мэр

Число заражений COVID-19 в мире превысило 161,9 млн - университет Хопкинса

Израиль продолжает наносить удары по объектам и боевикам ХАМАС - пресс-служба израильской армии

Ракетный удар ХАМАС по порту города Ашдода вызвал взрыв и пожар – СМИ

Китайский космический аппарат произвел успешную посадку на поверхность Марса – СМИ

Занимаемые Израилем Голанские высоты подверглись обстрелу из Сирии

Генпрокурор об отсутствии Козака в Украине: пока нам это не мешает двигаться по делу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА