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12:05 15.05.2021

Глава Госпогранслужбы Украины и представители посольства США обсудили реализацию проектов международной техпомощи

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Глава Госпогранслужбы Украины и представители посольства США обсудили реализацию проектов международной техпомощи

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко провел рабочую встречу с представителями отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине для обсуждения состояния реализации проектов международной технической помощи.

"Как отметил глава Госпогранслужбы, - в течение последних лет это сотрудничество стало неотъемлемой составляющей устойчивого развития пограничного ведомства Украины. Профессионализм, эффективность и всесторонний подход команд к реализации проектов позволяет совместно принимать важные решения для укрепления пограничной безопасности", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Со своей стороны старший советник по вопросам реформирования правоохранительных органов отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Мари Курт поблагодарила пограничников за эффективное внедрение инноваций, а также проинформировала об изменениях в проектной команде.

Стороны подтвердили, что остаются надежными партнерами и приложат максимум усилий для успешной реализации совместных проектов.

Теги: #посольство_сша #госпогранслужба #дейнеко
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