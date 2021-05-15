В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили у 544 человек - мэр

В Киеве за минувшие сутки 544 человека заболели Covid-19, умерли 14 больных, сообщил мэр столицы Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

"544 подтвержденных случая заболевания Covid-19 в сутки в столице. Умерли 14 человек. Всего за период пандемии в городе 4919 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 201 753", - сообщила пресс-служба Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 48 больных Covid-19, а также 129 пациентов с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 1002 человека. В целом коронавирус преодолели 131963 жителя столицы.

13 мая в Киеве коронавирус выявили у 681 человека.