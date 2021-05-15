С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 15 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко населенных пунктов Гладосово и Марьинка враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 14 мая, российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 14 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Гнутово враг использовал артиллерийские установки 120-го калибра, а у Марьинка - противотанковые пушки. Неподалеку населенных пунктов Водяное и Новгородское противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Широкино - еще и из минометов 82-го калибра. Вблизи Светлодарска российские оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов, а вблизи Екатериновки - еще и из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Новотошковское оккупанты дважды открывали огонь в сторону наших позиций из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки нет", - подчеркнули в штабе ООС.

Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно информировала СММ ОБСЕ.

Источник: https: https://www.facebook.com/pressjfo.news/