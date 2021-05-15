Израиль продолжает наносить удары по объектам и боевикам ХАМАС - пресс-служба израильской армии

Израильская армия сообщила, что за последние несколько часов ею на территории сектора Газа уничтожены офис военной разведки ХАМАС, пусковые установки ракет класса "земля-земля", две группы боевиков.

В сообщении, размещенном в армейском твиттере, отмечается, что с начала обострения обстановки в понедельник боевое крыло ХАМАС выпустило по израильской территории более 2 тыс. ракет.

"ХАМАС расплачивается за свой террор", - подчеркнула пресс-служба.

О готовности Израиля предпринять новые действия против боевиков ХАМАС заявил начальник генерального штаба армии обороны Израиля Авив Кохави.

"ХАМАС совершил серьезную ошибку, когда решил атаковать Израиль. Армия Израиля отвечает, действуя в соответствии с ранее подготовленными планами. У нас в запасе есть еще ряд действий, которые мы готовы предпринять в дальнейшем", - сказал он в ходе встречи с военными - операторами системы противовоздушной обороны "Железный купол" на юге Израиля.

В то же время, пресс-служба сообщила, что ХАМАС "намеренно располагает свою террористическую инфраструктуру в районах проживания гражданского населения, армия обороны Израиля принимает все возможные меры предосторожности, чтобы не причинить вред мирным жителям".

По данным СМИ, в результате атак израильтян в Газе погибли 126 палестинцев, из них - 34 ребенка. В Израиле в результате ракетных обстрелов погибли семь человек, включая двоих детей.