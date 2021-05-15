События

07:26 15.05.2021

Израиль продолжает наносить удары по объектам и боевикам ХАМАС - пресс-служба израильской армии

1 мин читать
Израиль продолжает наносить удары по объектам и боевикам ХАМАС - пресс-служба израильской армии

Израильская армия сообщила, что за последние несколько часов ею на территории сектора Газа уничтожены офис военной разведки ХАМАС, пусковые установки ракет класса "земля-земля", две группы боевиков.

В сообщении, размещенном в армейском твиттере, отмечается, что с начала обострения обстановки в понедельник боевое крыло ХАМАС выпустило по израильской территории более 2 тыс. ракет.

"ХАМАС расплачивается за свой террор", - подчеркнула пресс-служба.

О готовности Израиля предпринять новые действия против боевиков ХАМАС заявил начальник генерального штаба армии обороны Израиля Авив Кохави.

"ХАМАС совершил серьезную ошибку, когда решил атаковать Израиль. Армия Израиля отвечает, действуя в соответствии с ранее подготовленными планами. У нас в запасе есть еще ряд действий, которые мы готовы предпринять в дальнейшем", - сказал он в ходе встречи с военными - операторами системы противовоздушной обороны "Железный купол" на юге Израиля.

В то же время, пресс-служба сообщила, что ХАМАС "намеренно располагает свою террористическую инфраструктуру в районах проживания гражданского населения, армия обороны Израиля принимает все возможные меры предосторожности, чтобы не причинить вред мирным жителям".

По данным СМИ, в результате атак израильтян в Газе погибли 126 палестинцев, из них - 34 ребенка. В Израиле в результате ракетных обстрелов погибли семь человек, включая двоих детей.

Теги: #хамас #удары #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:02 15.05.2021
Ракетный удар ХАМАС по порту города Ашдода вызвал взрыв и пожар – СМИ

Ракетный удар ХАМАС по порту города Ашдода вызвал взрыв и пожар – СМИ

00:31 15.05.2021
Занимаемые Израилем Голанские высоты подверглись обстрелу из Сирии

Занимаемые Израилем Голанские высоты подверглись обстрелу из Сирии

20:42 14.05.2021
В ХАМАС заявляют о готовности к перемирию с Израилем

В ХАМАС заявляют о готовности к перемирию с Израилем

18:54 14.05.2021
ХАМАС называет революцией беспорядки на Западном берегу Иордана

ХАМАС называет революцией беспорядки на Западном берегу Иордана

07:19 14.05.2021
США будут обеспечивать военное превосходство Израиля - Пентагон

США будут обеспечивать военное превосходство Израиля - Пентагон

03:54 14.05.2021
Израиль отклонил предложение Египта о гуманитарном перемирии

Израиль отклонил предложение Египта о гуманитарном перемирии

01:45 14.05.2021
Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа продлится "столько, сколько потребуется"

Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа продлится "столько, сколько потребуется"

15:09 13.05.2021
МАУ отменила сегодняшние рейсы в/из Тель-Авива в связи с соответствующим NOTAM Израиля

МАУ отменила сегодняшние рейсы в/из Тель-Авива в связи с соответствующим NOTAM Израиля

14:31 13.05.2021
Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways приостанавливают полеты в Тель-Авив

Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways приостанавливают полеты в Тель-Авив

12:59 13.05.2021
Более 80 палестинцев из сектора Газа погибли от ударов армии обороны Израиля - СМИ

Более 80 палестинцев из сектора Газа погибли от ударов армии обороны Израиля - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Набсовет "Нафтогаза" покидают 5 из 6 членов – пресс-релиз

Аваков: влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности, поэтому нулевая толерантность

В Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова - пресс-секретарь Разумкова

Кандидатами на министров экономики и транспорта являются главы Госналогслужбы и "Укравтодора" – источник в Кабмине, депутаты "Слуги народа"

На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве западных, восточных и южных областей Украины

В Украине за сутки зафиксировано 6 796 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 17 202 человека – Степанов

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Китайский космический аппарат произвел успешную посадку на поверхность Марса – СМИ

Прокуратура потребует ужесточения приговора членам группы, осужденным за разбои и убийство

Зеленский вручил награды лауреатам Государственных премий Украины в области науки и техники – Офис президента

Секретарь СНБО анонсировал указ Зеленского о создании в Украине кибервойск

Вопрос о ВСК по вагнеровцам стоит в повестке дня на следующую неделю - Арахамия

Генпрокурор: скорее всего, апелляция на домашний арест Медведчуку будет, но надо прочитать мотивацию суда

Генпрокурор об отсутствии Козака в Украине: пока нам это не мешает двигаться по делу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА