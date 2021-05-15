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06:02 15.05.2021

Ракетный удар ХАМАС по порту города Ашдода вызвал взрыв и пожар – СМИ

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Ракетный удар ХАМАС по порту города Ашдода вызвал взрыв и пожар – СМИ

Одна из выпущенных боевиками ХАМАС из сектора Газа ракет попала в топливный резервуар в порту города Ашдода, вызвав мощный взрыв и пожар, сообщило издание The Times of Israel.

Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

Пресс-служба армии обороны Израиля, сообщив о пожаре, подчеркнула, что "это не останется без ответа".

Она информировала, что самолеты израильских ВВС нанесли удары по нескольким ракетным пусковым площадкам и двум "террористическим структурам" ХАМАС в секторе Газа.

Обострение ситуации началось в понедельник нынешней недели. За это время боевики ХАМАС выпустили по Израилю около 2 тыс. ракет, израильская армия наносит удары по их объектам в секторе Газа.

В результате атак израильтян в Газе погибли 126 палестинцев, из них - 34 ребенка. В Израиле в результате ракетных обстрелов погибли семь человек, включая двоих детей.

Теги: #ракета #нефть #пожар #израиль
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