События

05:02 15.05.2021

Китайский космический аппарат произвел успешную посадку на поверхность Марса – СМИ

1 мин читать
Китайский космический аппарат произвел успешную посадку на поверхность Марса – СМИ

Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" в субботу успешно осуществил посадку на поверхность Марса, сообщают местные СМИ со ссылками на данные Национального космического управления КНР.

Запуск "Тянвэнь-1", на борту которого находится марсоход "Чжучжун", состоялся в июле 2020 года. Космический аппарат вышел на орбиту Марса в феврале после почти семи месяцев полета и выбирал потенциальное место для посадки свыше двух месяцев.

Запланированный срок работы марсохода составляет 90 марсианских суток (солов), которые на 2,7% больше земных. Его электропитание будут обеспечивать четыре панели солнечных батарей. Скорость передвижения китайского ровера достигает 200 метров в час.

Марсоход оснащен мультиспектральными камерами для навигации и топографической съемки, радиолокационной станцией подповерхностного зондирования для исследования геологического строения Марса до 10-метровой глубины, прибором для анализа химического состава грунта и поиска биомолекул, а также детекторами магнитного поля и метеостанцией.

Как ожидается, первые данные об исследовании планеты марсоход сможет передать уже в нынешнем году.

Теги: #посадка #китай #марс #аппарат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:09 12.05.2021
Продажи автомобилей в Китае в апреле выросли на 8,6%, с начала года - в 1,5 раза

Продажи автомобилей в Китае в апреле выросли на 8,6%, с начала года - в 1,5 раза

07:47 11.05.2021
Население Китая с 2010 года выросло на 72 млн и превысило 1,4 млрд человек

Население Китая с 2010 года выросло на 72 млн и превысило 1,4 млрд человек

07:17 09.05.2021
Отработавшая ступень китайской ракеты упала в Индийский океан

Отработавшая ступень китайской ракеты упала в Индийский океан

10:34 05.05.2021
Неконтролируемая китайская ракета может в выходные упасть на Землю - Пентагон

Неконтролируемая китайская ракета может в выходные упасть на Землю - Пентагон

15:38 04.05.2021
Первая встреча глав МИД G7 с начала пандемии была посвящена Китаю - СМИ

Первая встреча глав МИД G7 с начала пандемии была посвящена Китаю - СМИ

05:48 04.05.2021
США не стремятся оказывать давление на Китай, когда на это нет причин

США не стремятся оказывать давление на Китай, когда на это нет причин

08:12 03.05.2021
США не исключают, что примут решение бойкотировать пекинскую Олимпиаду – Блинкен

США не исключают, что примут решение бойкотировать пекинскую Олимпиаду – Блинкен

04:03 03.05.2021
Блинкен обвинил Китай в репрессиях внутри страны и агрессивности за рубежом

Блинкен обвинил Китай в репрессиях внутри страны и агрессивности за рубежом

19:32 29.04.2021
В Киев в пятницу прибудет еще 500 тыс доз китайской вакцины от коронавируса – Степанов

В Киев в пятницу прибудет еще 500 тыс доз китайской вакцины от коронавируса – Степанов

07:51 29.04.2021
Многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Набсовет "Нафтогаза" покидают 5 из 6 членов – пресс-релиз

Аваков: влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности, поэтому нулевая толерантность

В Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова - пресс-секретарь Разумкова

Кандидатами на министров экономики и транспорта являются главы Госналогслужбы и "Укравтодора" – источник в Кабмине, депутаты "Слуги народа"

На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Ракетный удар ХАМАС по порту города Ашдода вызвал взрыв и пожар – СМИ

Прокуратура потребует ужесточения приговора членам группы, осужденным за разбои и убийство

Зеленский вручил награды лауреатам Государственных премий Украины в области науки и техники – Офис президента

Занимаемые Израилем Голанские высоты подверглись обстрелу из Сирии

Секретарь СНБО анонсировал указ Зеленского о создании в Украине кибервойск

Вопрос о ВСК по вагнеровцам стоит в повестке дня на следующую неделю - Арахамия

Генпрокурор: скорее всего, апелляция на домашний арест Медведчуку будет, но надо прочитать мотивацию суда

Генпрокурор об отсутствии Козака в Украине: пока нам это не мешает двигаться по делу

Функционирование КШЭ требует фандрайзинга в $1 млн в год – Милованов

Венедиктова: я сделаю все, чтобы в "деле Медведчука" не было геополитики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА