Китайский космический аппарат произвел успешную посадку на поверхность Марса – СМИ

Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" в субботу успешно осуществил посадку на поверхность Марса, сообщают местные СМИ со ссылками на данные Национального космического управления КНР.

Запуск "Тянвэнь-1", на борту которого находится марсоход "Чжучжун", состоялся в июле 2020 года. Космический аппарат вышел на орбиту Марса в феврале после почти семи месяцев полета и выбирал потенциальное место для посадки свыше двух месяцев.

Запланированный срок работы марсохода составляет 90 марсианских суток (солов), которые на 2,7% больше земных. Его электропитание будут обеспечивать четыре панели солнечных батарей. Скорость передвижения китайского ровера достигает 200 метров в час.

Марсоход оснащен мультиспектральными камерами для навигации и топографической съемки, радиолокационной станцией подповерхностного зондирования для исследования геологического строения Марса до 10-метровой глубины, прибором для анализа химического состава грунта и поиска биомолекул, а также детекторами магнитного поля и метеостанцией.

Как ожидается, первые данные об исследовании планеты марсоход сможет передать уже в нынешнем году.