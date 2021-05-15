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02:02 15.05.2021

Прокуратура потребует ужесточения приговора членам группы, осужденным за разбои и убийство

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Прокуратура потребует ужесточения приговора членам группы, осужденным за разбои и убийство

Первомайский районный суд Харьковской области признал вынес обвинительный приговор и приговорил к реальным срокам заключения участников и организатора группы (в общей сложности - 6 человек), занимавшейся разбойными нападениями и убившей пожилую женщину.

"Решением суда организатор разбойной группы получил 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества, двое мужчин, совершивших убийство пожилой женщины, получили 15 и 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества и другие три нападающих получили по 9 лет 6 месяцев, 9 лет и 8 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Как было установлено, в 2016 году члены группы совершили разбойное нападение на дом предпринимателя в с.Маховик, убили находившуюся там мать бизнесмена и забрали 25 тыс.грн. В том же году в с. Петрополье они напали на семью, вернувшуюся домой, избили, забрали ювелирные украшения и 45 тыс.грн. Общий ущерб составил около 80 тыс.грн.

Кроме того, дома у двух обвиняемых хранились обрез одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья 16 калибра, модели ЗК и 2 корпуса ручной осколочной гранаты Ф-1 и 2 взрывателя к ручной гранате типа УЗРГМ-2.

В ходе прений прокурор потребовал двум членым группы, совершившим убийство и разбойные нападения, максимально возможную меру наказания в виде пожизненного лишения, а организатору организованной группы - 15 лет лишения свободы. Однако суд приговорил их к более мягкому наказанию.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу. Продолжается срок на апелляционное обжалование.

"Первомайским отделом Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области готовится соответствующая апелляционная жалоба", - отмечают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

 

Лю

Теги: #прокуратура #наказание #украина #харьков
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