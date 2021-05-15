Зеленский вручил награды лауреатам Государственных премий Украины в области науки и техники – Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лауреатами Государственных премий Украины в области науки и техники 2020 года, авторами научных работ в сфере обороны, космоса и медицины, и вручил им награды, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"На востоке Украины продолжается война с агрессором, поэтому все ваши научные изобретения и открытия - это не только ваши личные достижения и ваш творческий путь, это еще и значительный вклад в укрепление национальной безопасности и обороны нашей страны. Сегодня это имеет большое значение", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что согласно подписанному им закону со следующего года Государственная премия в области науки и техники будет переименована в Национальную премию Украины имени Бориса Патона.

"Можно сказать, что вы - последние представители отечественной науки, кто получит государственную премию с таким названием. Но, зная вашу настойчивость и жажду открытий, уверен, что это точно не последняя ваша государственная награда за ваши достижения", - добавил он.

Указами Зеленского присуждены 14 премий. Среди прочего награды получили работы, которые составляют государственную тайну.