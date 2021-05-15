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00:31 15.05.2021

Занимаемые Израилем Голанские высоты подверглись обстрелу из Сирии

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Занимаемые Израилем Голанские высоты подверглись обстрелу из Сирии

Минимум три снаряда, выпущенные с территории Сирии, разорвались на занимаемых Израилем Голанских высотах, передают израильские СМИ в пятницу.

По их данным, жертв и пострадавших нет.

Этот инцидент произошел на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и действующими в секторе Газа палестинскими группировками.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже несколько дней подряд. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия.

Кроме того, в пятницу обстановка начала накаляться на Западном берегу реки Иордан - на территориях подконтрольных Аббасу. Там тысячи палестинцев вступили в столкновения с бойцами израильской армии. По последним данным, на Западном берегу Иордана за пятницу погибли 10 палестинцев, а более 500 получили ранения.

Теги: #голаны #сирия #обстрел #израиль
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