Занимаемые Израилем Голанские высоты подверглись обстрелу из Сирии

Минимум три снаряда, выпущенные с территории Сирии, разорвались на занимаемых Израилем Голанских высотах, передают израильские СМИ в пятницу.

По их данным, жертв и пострадавших нет.

Этот инцидент произошел на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и действующими в секторе Газа палестинскими группировками.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже несколько дней подряд. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия.

Кроме того, в пятницу обстановка начала накаляться на Западном берегу реки Иордан - на территориях подконтрольных Аббасу. Там тысячи палестинцев вступили в столкновения с бойцами израильской армии. По последним данным, на Западном берегу Иордана за пятницу погибли 10 палестинцев, а более 500 получили ранения.