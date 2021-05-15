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00:13 15.05.2021

Секретарь СНБО анонсировал указ Зеленского о создании в Украине кибервойск

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Секретарь СНБО анонсировал указ Зеленского о создании в Украине кибервойск

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что в ближайшее время президентом Украины Владимиром Зеленским может быть подписан указ о создании в стране кибервойск, этот вопрос обсуждался на заседании СНБО в закрытом режиме в пятницу, 14 мая.

"Сегодня в тайном режиме мы рассматривали вопрос создания кибервойск в нашей стране. Могу сказать, что это решение поддержано всеми 21 членами единогласно, присутствовавшими на заседании. Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это. Вы узнаете от президента", - заявил Данилов в эфире телеканала "Украина" в программе "Свобода слова" в пятницу, 14 мая.

По словам Данилова, "на очередном заседании СНБО в пятницу рассматривалось восемь вопросов".

"Среди них вопрос кибербезопасности и утверждение стратегии кибербезопасности Украины. Мы также сегодня рассматривали вопрос биологической безопасности и защиты, потому что в том состоянии, в котором мы встретили COVID-19, оказалось, что страна была поставлена на грань от импортной зависимости даже от тех вещей, которые являются очень простыми. Но наш бизнес очень быстро отреагировал на эти вещи", - добавил Данилов.

Он отметил, что "на заседании СНБО в пятницу было принято важное и фундаментальное решение относительно лекарств и вакцин", информация о котором пока не раскрывается.

"Мы также занимаемся вопросом относительно экономического воздействия Российской Федерации. И когда сегодня речь шла про тех людей, а там были не только воры в законе, там были и криминальные авторитеты – если посмотреть их биографию, то большая часть из них из Российской Федерации", - отметил Данилов.

Также, по его словам, "в настоящее время рабочая группа СНБО находится на территории Херсонской, Николаевской и Одесской областей". "Они готовят заседание по ситуации, которое состоится в скором времени – через 2 недели, если президент утвердит повестку", - подытожил он.

Как сообщалось, 14 мая по итогам очередного заседания СНБО сообщило о введении персональных санкций против 557 "воров в законе" и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами, а также о предстоящем аудите земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице и установлению по поручению президента Украины полного перечня проживающих там лиц.

Теги: #снбо #украина #кибервойска
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