Генпрокурор: скорее всего, апелляция на домашний арест Медведчуку будет, но надо прочитать мотивацию суда

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уверена в обоснованности подозрения и ходатайства о мере пресечения народному депутату Виктору Медведчуку (ОПЗЖ), но окончательное решение об апелляции домашнего ареста будет принято после изучения мотивации суда.

"Я не считаю, что вчера (13 мая Печерский районный суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста, в то время как следствие просило суд об аресте с альтернативой залога – ИФ) было что-то такое, за что кому-то должно быть стыдно или мы должны быть не довольны", - сказала генпрокурор в пятницу вечером в эфире "Свободы слова" Савика Шустера.

В этом контексте она продолжила: "Пойдем ли мы в апелляцию? Скорее всего, мы пойдем в апелляцию, потому что я уверена в том документе, который подготовила я. Но я еще посмотрю на мотивацию судьи. Конечно, я уважаю судебную систему".

Отвечая на вопрос о том, будет ли она считать своим поражением, если Медведчук не сядет в тюрьму, Венедиктова пояснила, что речь пока идет только о подозрении, а не о направлении материалов в суд для рассмотрения по существу. "Если защита (в ходе рассмотрения дела в суде – ИФ) найдет аргументы, разобьет прокурорскую позицию в суде, да, нам будет неприятно, но это объективный процесс".

Кроме того, она уточнила, в преступлениях против национальной безопасности, которые инкриминируются Медведчуку, безальтернативного ареста как меры пресечения нет.

Отвечая на вопрос о своей политической ответственности, Венедиктова сказала: "Я пойду в отставку, если буду считать, что я что-то сделала профессионально неэтично… Если Верховная Рада так решит – это будет их решение… Я несу юридическую ответственность… я ставлю подпись".