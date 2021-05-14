Генпрокурор об отсутствии Козака в Украине: пока нам это не мешает двигаться по делу

Отсутствие в Украине подозреваемого в пособничестве в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму народного депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака не влияет на ход расследования дела, заявляет генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

В пятницу вечером в эфире "Свободы слова" Савика Шустера, отвечая на вопрос о том, будет ли инициирован международный розыск Козака как пособника в преступлениях, инкриминируемых народному депутату Виктору Медведчуку (ОПЗЖ), и повлияет ли отсутствие Козака в Украине на ход расследования дела, генпрокурор сказала: "Если Медведчуку мы инкриминируем как организатору, то Козаку как пособнику. Конечно, мы пойдем по закону и будем проводить следственные действия, исходя из того, что человек находится в государстве".

Вместе с тем, генпрокурор подчеркнула, что у нее "профессиональный пессимизм" относительно результативности таких действий.

"Но все может быть. Может, завтра появится Козак и скажет: "Вы знаете, у вас получилось, я все время был в соседней области, и все это (подозрение – ИФ) - ваше политически мотивированное решение. Такое тоже может быть", - сыронизировала Венедиктова.

Она подчеркнула, что следствие будет "исходить из того, что будет иметь каждый день".

В контексте возможности привлечения к ответственности Козака за пределами Украины генпрокурор напомнила, что закон о специальном досудебном расследовании уже подписан президентом Украины.

Отвечая на уточняющий вопрос, является ли критически важным для расследования присутствие Козака в Украине, генпрокурор сказала: "Не хочу подвести досудебное расследование и прокуроров… но я считаю, что нам сегодня ничего не мешает двигаться по делу".

Как сообщалось, народные депутаты Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ.

Сторона обвинения в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения Медведчуку просила суд применить к подозреваемому меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 300 млн 930 грн.

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года.