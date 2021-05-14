События

22:33 14.05.2021

Функционирование КШЭ требует фандрайзинга в $1 млн в год – Милованов

1 мин читать
Функционирование КШЭ требует фандрайзинга в $1 млн в год – Милованов

Функционирование Киевской школы экономики (КШЭ) вместе с бакалаврскими программами требует фандрайзинга в $1 млн, для выполнения плана по масштабированию еще в 10 раз нужно привлечь $30-50 млн, сообщил почетный президент школы Тимофей Милованов.

"Чтобы функционировать с бакалавриатом, нам нужен $1 млн в год. Для масштабирования в 10 раз нужно будет привлечь от $30 млн до $50 млн", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Эти средства позволят построить несколько помещений, создать кафедры с соответствующим оборудованием, привлечь преподавателей, пояснил президент КШЭ.

По словам Милованова, с 2016 по 2021 гг. количество студентов увеличилось в 10 раз. К настоящему времени в школе обучается до 300 студентов, не считая профессиональных программ. При этом учебное заведение в следующие 5-10 лет планирует масштабироваться еще в 10 раз.

"Когда у нас будет понятный, хороший бакалавриат – до тысячи людей легко нарастить, потому что качество высшего образования в Украине низкое, за исключением нескольких топовых вузов", – отметил Милованов.

Теги: #кше #украина #план
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:16 14.05.2021
Генпрокурор: скорее всего, апелляция на домашний арест Медведчуку будет, но надо прочитать мотивацию суда

Генпрокурор: скорее всего, апелляция на домашний арест Медведчуку будет, но надо прочитать мотивацию суда

23:05 14.05.2021
Генпрокурор об отсутствии Козака в Украине: пока нам это не мешает двигаться по делу

Генпрокурор об отсутствии Козака в Украине: пока нам это не мешает двигаться по делу

22:11 14.05.2021
Венедиктова: я сделаю все, чтобы в "деле Медведчука" не было геополитики

Венедиктова: я сделаю все, чтобы в "деле Медведчука" не было геополитики

21:25 14.05.2021
Замминистра экономики Панаиотиди написала заявление об отставке

Замминистра экономики Панаиотиди написала заявление об отставке

20:50 14.05.2021
Спад ВВП Украины в I кв.-2021 ускорился до 2% – Госстат

Спад ВВП Украины в I кв.-2021 ускорился до 2% – Госстат

20:45 14.05.2021
Сеть ресторанов Burger King выйдет на украинский рынок в 2021 году – гендиректор "Bimbo QSR Украина"

Сеть ресторанов Burger King выйдет на украинский рынок в 2021 году – гендиректор "Bimbo QSR Украина"

20:12 14.05.2021
В Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова - пресс-секретарь Разумкова

В Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова - пресс-секретарь Разумкова

20:00 14.05.2021
Американская компания Bechtel Corporation заинтересована в выходе на украинский рынок строительства дорог – посол Маркарова

Американская компания Bechtel Corporation заинтересована в выходе на украинский рынок строительства дорог – посол Маркарова

18:39 14.05.2021
В Украине планируют создать кибервойска и усилить меры по биологической безопасности – Зеленский

В Украине планируют создать кибервойска и усилить меры по биологической безопасности – Зеленский

17:23 14.05.2021
Сеть ресторанов Burger King выйдет на украинский рынок в 2021 году

Сеть ресторанов Burger King выйдет на украинский рынок в 2021 году

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Набсовет "Нафтогаза" покидают 5 из 6 членов – пресс-релиз

Аваков: влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности, поэтому нулевая толерантность

В Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова - пресс-секретарь Разумкова

Кандидатами на министров экономики и транспорта являются главы Госналогслужбы и "Укравтодора" – источник в Кабмине, депутаты "Слуги народа"

На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Аббас призвал США остановить эскалацию палестино-израильского конфликта

ЕС призывает Армению и Азербайджан к максимальной сдержанности на границе

Набсовет "Нафтогаза" покидают 5 из 6 членов – пресс-релиз

Обвиняемая в кибератаке на Colonial Pipeline группировка объявила о роспуске - СМИ

В ХАМАС заявляют о готовности к перемирию с Израилем

Счета "Радио Свобода" в Москве заблокированы - редакция

Беспорядки на Западном берегу Иордана унесли жизни 10 палестинцев, более 500 ранены

Бывшего американского военного приговорили к длительному тюремному заключению за шпионаж в пользу РФ

Аваков: влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности, поэтому нулевая толерантность

Правительство Японии предоставит Украине $4,5 млн помощи для поддержки населения и восстановления Донбасса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА