Функционирование КШЭ требует фандрайзинга в $1 млн в год – Милованов

Функционирование Киевской школы экономики (КШЭ) вместе с бакалаврскими программами требует фандрайзинга в $1 млн, для выполнения плана по масштабированию еще в 10 раз нужно привлечь $30-50 млн, сообщил почетный президент школы Тимофей Милованов.

"Чтобы функционировать с бакалавриатом, нам нужен $1 млн в год. Для масштабирования в 10 раз нужно будет привлечь от $30 млн до $50 млн", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Эти средства позволят построить несколько помещений, создать кафедры с соответствующим оборудованием, привлечь преподавателей, пояснил президент КШЭ.

По словам Милованова, с 2016 по 2021 гг. количество студентов увеличилось в 10 раз. К настоящему времени в школе обучается до 300 студентов, не считая профессиональных программ. При этом учебное заведение в следующие 5-10 лет планирует масштабироваться еще в 10 раз.

"Когда у нас будет понятный, хороший бакалавриат – до тысячи людей легко нарастить, потому что качество высшего образования в Украине низкое, за исключением нескольких топовых вузов", – отметил Милованов.