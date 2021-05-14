Аббас призвал США остановить эскалацию палестино-израильского конфликта

Палестинский лидер Махмуд Аббас призвал Вашингтон остановить "израильскую агрессию", сообщают ближневосточные СМИ.

"Президент (Палестины - ИФ) призывает администрацию США незамедлительно вмешаться, чтобы остановить израильскую агрессию. Нужно, чтобы ситуация не вышла из-под контроля", - говорится в сообщении офиса Аббаса.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже несколько дней подряд. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия.

Кроме того, в пятницу обстановка начала накаляться на Западном берегу реки Иордан - на территориях подконтрольных Аббасу. Там тысячи палестинцев вступили в столкновения с бойцами израильской армии. По последним данным, на Западном берегу Иордана за пятницу погибли 10 палестинцев, а более 500 получили ранения.