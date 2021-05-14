Обвиняемая в кибератаке на Colonial Pipeline группировка объявила о роспуске - СМИ

Группа хакеров DarkSide, которую США обвиняют в недавней кибератаке на топливопровод Colonial Pipeline, приняла решение о роспуске, сообщает The Wall Street Journal.

Газета пишет со ссылкой на компании FireEye и Intel 471, специализирующиеся на кибербезопасности, что участники DarkSide оповестили других хакеров, что группа прекращает работу. Сайт, который, как считается, до недавних пор использовали в DarkSide, больше не работает.

При этом, по информации издания, участники DarkSide пояснили, что приняли такое решение, так как сталкиваются со все большим давлением со стороны правоохранительных органов, а также США.

В статье отмечается, что такие маневры хакеров - обычное дело. Нередко в таких случаях они затем формируют новую группу и возобновляют кибератаки.

Ранее власти США сообщили, что именно DarkSide на несколько дней парализовала работу трубопровода Colonial Pipeline. В Вашингтоне считают, что сами хакеры живут в России, однако не имеют никакого отношения к властям РФ.

При этом агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что компания-оператор американского трубопровода Colonial Pipeline заплатила около $5 млн хакерам за восстановление своей компьютерной сети.

Топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США, парализовала хакерская атака 7 мая. 11 мая компания-оператор Colonial Pipeline объявила о постепенном возобновлении работы.