События

20:42 14.05.2021

В ХАМАС заявляют о готовности к перемирию с Израилем

1 мин читать
В ХАМАС заявляют о готовности к перемирию с Израилем

В политическом руководстве палестинского движения ХАМАС объявили о готовности к перемирию с Израилем, сообщает издание The Times of Israel.

По его информации, такое заявление сделал председатель Политбюро ХАМАС Халед Машааль. При этом он констатировал, что в Израиле никак не отреагировали на это предложение.

Ранее в пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция против палестинских группировок в секторе Газа еще не завершена.

В последние дни палестинцы запускают из сектора Газа ракеты в сторону Израиля. Армия обороны Израиля в ответ наносит удары по целям в Газе.

Теги: #хамас #позиция #перемирие #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:54 14.05.2021
ХАМАС называет революцией беспорядки на Западном берегу Иордана

ХАМАС называет революцией беспорядки на Западном берегу Иордана

13:08 14.05.2021
Москва не собирается вмешиваться в ситуацию с Медведчуком в Украине – Песков

Москва не собирается вмешиваться в ситуацию с Медведчуком в Украине – Песков

07:19 14.05.2021
США будут обеспечивать военное превосходство Израиля - Пентагон

США будут обеспечивать военное превосходство Израиля - Пентагон

03:54 14.05.2021
Израиль отклонил предложение Египта о гуманитарном перемирии

Израиль отклонил предложение Египта о гуманитарном перемирии

01:45 14.05.2021
Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа продлится "столько, сколько потребуется"

Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа продлится "столько, сколько потребуется"

15:09 13.05.2021
МАУ отменила сегодняшние рейсы в/из Тель-Авива в связи с соответствующим NOTAM Израиля

МАУ отменила сегодняшние рейсы в/из Тель-Авива в связи с соответствующим NOTAM Израиля

14:31 13.05.2021
Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways приостанавливают полеты в Тель-Авив

Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways приостанавливают полеты в Тель-Авив

12:59 13.05.2021
Более 80 палестинцев из сектора Газа погибли от ударов армии обороны Израиля - СМИ

Более 80 палестинцев из сектора Газа погибли от ударов армии обороны Израиля - СМИ

11:18 13.05.2021
Примерно 100 тыс. палестинцев собрались на Храмовой горе Иерусалима в праздник окончания Рамадана - СМИ

Примерно 100 тыс. палестинцев собрались на Храмовой горе Иерусалима в праздник окончания Рамадана - СМИ

05:40 13.05.2021
Израиль нанёс удары по объектам ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

Израиль нанёс удары по объектам ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Набсовет "Нафтогаза" покидают 5 из 6 членов – пресс-релиз

Аваков: влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности, поэтому нулевая толерантность

В Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова - пресс-секретарь Разумкова

Кандидатами на министров экономики и транспорта являются главы Госналогслужбы и "Укравтодора" – источник в Кабмине, депутаты "Слуги народа"

На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Аббас призвал США остановить эскалацию палестино-израильского конфликта

ЕС призывает Армению и Азербайджан к максимальной сдержанности на границе

Замминистра экономики Панаиотиди написала заявление об отставке

Набсовет "Нафтогаза" покидают 5 из 6 членов – пресс-релиз

Обвиняемая в кибератаке на Colonial Pipeline группировка объявила о роспуске - СМИ

Счета "Радио Свобода" в Москве заблокированы - редакция

Беспорядки на Западном берегу Иордана унесли жизни 10 палестинцев, более 500 ранены

Бывшего американского военного приговорили к длительному тюремному заключению за шпионаж в пользу РФ

Аваков: влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности, поэтому нулевая толерантность

В Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова - пресс-секретарь Разумкова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА