В ХАМАС заявляют о готовности к перемирию с Израилем

В политическом руководстве палестинского движения ХАМАС объявили о готовности к перемирию с Израилем, сообщает издание The Times of Israel.

По его информации, такое заявление сделал председатель Политбюро ХАМАС Халед Машааль. При этом он констатировал, что в Израиле никак не отреагировали на это предложение.

Ранее в пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция против палестинских группировок в секторе Газа еще не завершена.

В последние дни палестинцы запускают из сектора Газа ракеты в сторону Израиля. Армия обороны Израиля в ответ наносит удары по целям в Газе.