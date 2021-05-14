Бывшего американского военного приговорили к длительному тюремному заключению за шпионаж в пользу РФ

Суд в США приговорил бывшего бойца американского армейского спецназа Питера Рафаэля Дзибински Деббинса к 15 годам и 8 месяцам тюремного заключения за шпионаж в пользу России, сообщает агентство Associated Press.

Сторона обвинения требовала для Дзибински Деббинса 17 лет тюрьмы. Защита просила назначить ему 5-летний тюремный срок.

Адвокат подсудимого Дэвид Беновиц настаивал на том, что его клиент нанес лишь минимальный вред США и подвергался угрозам со стороны сотрудников российской разведки.

По данным агентства, фигурант дела в ходе заседания в суде Виргинии принес извинения, указав, как именно он начал работать на российскую разведку.

В ноябре 2020 года бывший военнослужащий американского спецназа (Силы специального назначения Армии США, "Зеленые береты") Дзибински Деббинс признал себя виновным в сговоре с сотрудниками российской разведки.

Об аресте бывшего военного в августе прошлого года сообщил Минюст США. Согласно материалам суда штата Вирджиния, в период с 1996 по 2011 гг. Дзибински Деббинс поддерживал контакты с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".

Дзибински Деббинс, по информации американских следователей, раскрыл сотрудникам российской разведки секретную информацию о своей предыдущей деятельности во время службы в американском спецназе. Он также передал имена и информацию о ряде своих бывших сослуживцев.