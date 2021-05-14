Аваков: влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности, поэтому нулевая толерантность

"Воры в законе" имеют колоссальное влияние на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации в Украине, поэтому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины вводит экономические санкции против них, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"СНБО приняло предложение правительства по ряду санкций к "ворам в законе": от блокирования активов до принудительного выдворения из Украины! Влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности - потому нулевая толерантность!", - написал Аваков на своей странице в Twitter в пятницу вечером.

По словам Авакова, пятый год в Украине сохраняется тенденция уменьшения уровня преступности, что является результатом совместной работы всех правоохранительных органов.

"Единая государственная позиция нулевой толерантности к криминальным элементам, которые угрожают безопасности Украины и ее граждан. Нужен комплексный подход, который не позволит этим преступным субъектам и формированием действовать в нашем государстве. Организованная преступность - прямая угроза нацбезопасности Украины", - заявил Аваков во время заседания СНБО.

Так, министр инициировал возможность введения персональных специальных экономических санкций к лицам, которые имеют статус "вор в законе".

Он также отметил, что не менее важным элементом борьбы с организованной преступностью, является ужесточение условий отбывания наказания такой категории лиц.

"С этой целью видим целесообразным создать отдельное учреждение исполнения наказаний в системе учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции Украины", - подчеркнул Аваков.

В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко сказал, что к началу 2020 года в Украине находилось 34 "вора в законе".

"И на сегодня: 8 "воров" выдворены из Украины с запретом въезда; один передан в порядке реадмиссии; четверо покинули Украину и не возвращались. В результате из 34-х "воров в законе" в настоящее время в Украине остался 21. Из них - двое находятся в СИЗО и учреждениях исполнения наказаний; один под домашним арестом; один в пункте временного пребывания иностранцев. На свободе пока находятся 17 "воров в законе". При этом трем лицам объявлено подозрение, а двое проходят процедуру экстрадиции", - отметил Клименко.

По информации правоохранителей, по этническому признаку среди "воров в законе" 356 грузинов, 129 россиян, 29 армян, 18 азербайджанцев и 25 – другие.

Кроме того, он подчеркнул, что против лиц, что координируются "ворами в законе", как правило - это иностранцы, которые пользуются несовершенством украинского законодательства, также надо вводить ограничительные меры.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны вводит персональные санкции против ряда "воров в законе" и иностранцев, которые являются криминальными авторитетами, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Завершилось очередное заседание СНБО... Итак: после принятия соответствующего закона применены персональные санкции против 557 воров в законе; санкции также "прилетели" 111 иностранцам, которые являются криминальными авторитетами…", - заявил Зеленский в видеообращении по результатам заседания СНБО.

Позже, в своем видеообращении, глава государства отметил, что "большинство среди указанных 557 воров в законе находятся не в Украине".