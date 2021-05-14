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20:12 14.05.2021

В Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова - пресс-секретарь Разумкова

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В Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова - пресс-секретарь Разумкова

В Верховую Раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь председателя парламента Ольга Туний.

"Официально сообщаю, что в Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра об отставке министра здравоохранения Максима Степанова", - сказала Туний.

В свою очередь, сам Степанов, в эфире телеканала "Украина 24" в 19:47, комментируя отставку министров экономики и инфраструктуры, и, отвечая на вопрос ведущих о том, писал ли он заявление об отставке, заявил, что никаких заявлений он не писал.

На уточняющий вопрос о том, что должно произойти для того, чтобы это заявление таки было написано, чиновник отметил, что для этого необходимо, чтобы "на табло в Верховной Раде появилось 226 голосов "за" постановление о его отставке".

Как сообщалось, вечером в пятницу стало известно, что министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали заяления об отставке.

Теги: #рада #отставка #украина #министр
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