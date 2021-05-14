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20:09 14.05.2021

Правительство Японии предоставит Украине $4,5 млн помощи для поддержки населения и восстановления Донбасса

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Правительство Японии предоставит Украине $4,5 млн помощи для поддержки населения и восстановления Донбасса

Правительство Японии предоставит Украине $4,5 млн помощи в текущем году на финансирование четырех проектов по поддержке населения на востоке Украины и восстановлению Донбасса, сообщает Кабинет министров Украины.

"Речь идет о предоставлении медицинской гуманитарной помощи Украине, помощи громадам для уменьшения влияния COVID-19 в Донецкой и Луганской областях, гуманитарной помощи и защиты внутренне перемещенных лиц и людей, проживающих вблизи линии разграничения на подконтрольных правительству территориях Украины, а также на проведение неотложных реабилитационных мероприятий и помощи при чрезвычайных ситуациях в Украине", - сообщается на сайте Кабмина.

Помощь будет внедряться через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международную организацию миграции, Управление ООН по обслуживанию проектов и Международным Комитетом Красного Креста (МККК).

Вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников поблагодарил правительство Японии и международных партнеров Украины МККК и ООН за поддержку.

"То, что правительство Японии и наши международные партнеры делают сегодня - это для людей, ради людей и о людях, и мы будем работать в партнерстве с вами, чтобы обеспечить нормальную человеческую жизнь для всех, кто сегодня находится в зоне этой войны», - сказал он.

Резников напомнил, что "в прошлом году правительство Японии по различным программам ООН и МККК направил на поддержку Донецкой и Луганской $4,23 млн ".

«Япония совместно с ООН и МККК уже реализуется ряд важных проектов: в Донецкой и Луганской областях было восстановлено более 400 домов, пострадавших от боевых действий. Были реализованы проекты в сфере образования молодежи и развития общин, оказана неотложная помощь в рамках системы здравоохранения военнослужащих в Украине и тому подобное", - отметил он.

В свою очередь, посол Японии в Украине Такаши Кура сообщил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также стратегического направления Украины относительно европейской интеграции и евроатлантического альянса".

"С момента провозглашения независимости помощь Японии Украине достигла $3,1 млрд … Мы верим, что наша помощь будет способствовать структурным реформам Украины и реализации ее целей», - сообщил Кура.

По словам координатора системы ООН Асенефа Лубрани, "Такая поддержка жизненно необходима Украине в то время, когда пандемия COVID-19 усугубляет и без того тяжелое положение семей и населения, проживающих по обе стороны линии разграничения на востоке Украины, где уже 7 лет продолжается конфликт".

Со своей стороны, глава МККК в Украине Флоренс Жилетт отметила, что "в 2021 году организация планирует помочь более 3 700 домохозяйствам с ремонтом жилья, поврежденного в результате боевых действий".

 

Теги: #японія #донбасс #минреинтеграции
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