Круглосуточный домашний арест Медведчука ограничит привычный для него образ жизни топ-персоны – Верещук

Круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета является той мерой пресечения, которая полноценно ограничит деятельность подозреваемого в государственной измене народного депутата Виктора Медведчука, заявила нардеп (фракция "Слуга народа") и член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Ирина Верещук.

"Медведчук или его друзья могли бы внести любой залог. Но после внесения он был бы де-факто свободным человеком. А вот круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета точно ограничит деятельность Медведчука, ограничит привычный для него образ жизни топ-персоны", - цитирует нардепа пресс-служба партии "Слуга народа".

Она добавила, что большинство украинцев "давно хочет увидеть нардепа Виктора Медведчука за решеткой", однако это может произойти только после обвинительного приговора суда по одному из дел.