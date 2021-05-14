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19:52 14.05.2021

Круглосуточный домашний арест Медведчука ограничит привычный для него образ жизни топ-персоны – Верещук

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Круглосуточный домашний арест Медведчука ограничит привычный для него образ жизни топ-персоны – Верещук

Круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета является той мерой пресечения, которая полноценно ограничит деятельность подозреваемого в государственной измене народного депутата Виктора Медведчука, заявила нардеп (фракция "Слуга народа") и член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Ирина Верещук.

"Медведчук или его друзья могли бы внести любой залог. Но после внесения он был бы де-факто свободным человеком. А вот круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета точно ограничит деятельность Медведчука, ограничит привычный для него образ жизни топ-персоны", - цитирует нардепа пресс-служба партии "Слуга народа".

Она добавила, что большинство украинцев "давно хочет увидеть нардепа Виктора Медведчука за решеткой", однако это может произойти только после обвинительного приговора суда по одному из дел.

Теги: #рада #арест #ограничение
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