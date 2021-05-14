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19:31 14.05.2021

На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

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На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала этого периода зафиксировано 4 нарушения со стороны российских оккупантов. Вблизи Водяного наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Светлодарска противник совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. В районе Старогнатовки враг вел огонь из стрелкового оружия, а у населенного пункта Новотошковское - еще и из крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - добавили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка
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