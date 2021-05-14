События

19:19 14.05.2021

Пашинян сообщил, что обратился к Путину с просьбой о военной помощи

1 мин читать
Пашинян сообщил, что обратился к Путину с просьбой о военной помощи

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи.

"Вчера была достигнута договоренность, что сегодня ВС Азербайджана должны покинуть территорию Армении. Эта договоренность выполнена частично, есть территории, которые азербайджанцы покинули. Но, поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении, в том числе, военной помощи", - сказал Пашинян на внеочередном заседании по ситуации на границах Армении в пятницу.

Пашинян также сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил ему о готовности оказать содействие международным усилиям по разрешению ситуации, сложившейся после ввода ВС Азербайджана на армянскую территорию.

"Вчера состоялся мой телефонный разговор с президентом Франции. Его позиция однозначная. Президент Франции заявил, что он рассматривает возможность включения вопроса в повестку СБ ООН. Он сказал также, что на основе мандата ООН, при необходимости, Франция готова также оказать военное содействие международным усилиям решения вопроса", - сказал Пашинян.

Теги: #пашинян #армения #просьба #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:09 14.05.2021
Россия будет реагировать на зачистку политического поля в Украине - Путин

Россия будет реагировать на зачистку политического поля в Украине - Путин

21:45 10.05.2021
Президент Армении назначил на 20 июня досрочные выборы в парламент

Президент Армении назначил на 20 июня досрочные выборы в парламент

21:24 10.05.2021
Парламент Армении во второй раз не избрал Пашиняна на пост премьера и распущен в силу права

Парламент Армении во второй раз не избрал Пашиняна на пост премьера и распущен в силу права

19:40 07.05.2021
Байден уверен, что ему удастся провести встречу с Путиным этим летом - ТВ

Байден уверен, что ему удастся провести встречу с Путиным этим летом - ТВ

16:49 07.05.2021
Нетаньяху сообщил Путину о контактах Израиля с представителями Киева – Кремль

Нетаньяху сообщил Путину о контактах Израиля с представителями Киева – Кремль

14:48 06.05.2021
Кулеба: если встреча Байдена и Путина состоится, она пройдет в интересах Украины

Кулеба: если встреча Байдена и Путина состоится, она пройдет в интересах Украины

23:51 04.05.2021
Байден заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным во время визита в Европу в июне

Байден заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным во время визита в Европу в июне

13:55 03.05.2021
Парламент Армении не избрал Пашиняна на пост премьера - итоги голосования

Парламент Армении не избрал Пашиняна на пост премьера - итоги голосования

17:46 30.04.2021
Курц в разговоре с Путиным предложил Вену как место для саммита РФ-США

Курц в разговоре с Путиным предложил Вену как место для саммита РФ-США

13:19 30.04.2021
Никакой конкретики по возможной встрече Путина с Зеленским нет - Кремль

Никакой конкретики по возможной встрече Путина с Зеленским нет - Кремль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Аваков: влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности, поэтому нулевая толерантность

В Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова - пресс-секретарь Разумкова

Кандидатами на министров экономики и транспорта являются главы Госналогслужбы и "Укравтодора" – источник в Кабмине, депутаты "Слуги народа"

На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

Министры экономики и инфраструктуры уходят в отставку - замглавы фракции "Слуга народа"

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков: влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности, поэтому нулевая толерантность

В Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова - пресс-секретарь Разумкова

Правительство Японии предоставит Украине $4,5 млн помощи для поддержки населения и восстановления Донбасса

Круглосуточный домашний арест Медведчука ограничит привычный для него образ жизни топ-персоны – Верещук

Кандидатами на министров экономики и транспорта являются главы Госналогслужбы и "Укравтодора" – источник в Кабмине, депутаты "Слуги народа"

Госкомиссия ТЭБ и ЧС поручила Луганской и Донецкой ОГА обеспечить предотвращение массовых пожаров в летний период 2021 года

На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

Рада может рассмотреть кадровые вопросы во вторник - нардеп Качура

ГФС изъяла контрафактной подакцизной продукции на 1,7 млрд грн за январь-апрель 2021 - Мельник

Главы МИД Грузии и Молдовы 17 мая посетят Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА