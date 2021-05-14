Пашинян сообщил, что обратился к Путину с просьбой о военной помощи

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи.

"Вчера была достигнута договоренность, что сегодня ВС Азербайджана должны покинуть территорию Армении. Эта договоренность выполнена частично, есть территории, которые азербайджанцы покинули. Но, поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении, в том числе, военной помощи", - сказал Пашинян на внеочередном заседании по ситуации на границах Армении в пятницу.

Пашинян также сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил ему о готовности оказать содействие международным усилиям по разрешению ситуации, сложившейся после ввода ВС Азербайджана на армянскую территорию.

"Вчера состоялся мой телефонный разговор с президентом Франции. Его позиция однозначная. Президент Франции заявил, что он рассматривает возможность включения вопроса в повестку СБ ООН. Он сказал также, что на основе мандата ООН, при необходимости, Франция готова также оказать военное содействие международным усилиям решения вопроса", - сказал Пашинян.