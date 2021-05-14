События

19:11 14.05.2021

Рада может рассмотреть кадровые вопросы во вторник - нардеп Качура

1 мин читать
Рада может рассмотреть кадровые вопросы во вторник - нардеп Качура

Верховная Рада может рассмотреть на внеочередном заседании во вторник кадровые вопросы, в частности об отставке министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

"В Раду поступили заявления об отставке по собственному желанию министров Петрашко и Криклия. Кадровые вопросы будут рассмотрены во вторник на внеочередном заседании", - написал народный депутат Александр Качура в своем телеграмм-канале в пятницу.

Он также отметил, что в понедельник вечером состоится заседание фракции «Слуга народа», на котором будут рассмотрены новые кандидатуры на должность министра экономики и министра инфраструктуры.

Ранее пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний сообщила журналистам, что в парламент поступили заявления об отставке от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Теги: #рада #министры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:12 14.05.2021
В Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова - пресс-секретарь Разумкова

В Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова - пресс-секретарь Разумкова

19:52 14.05.2021
Круглосуточный домашний арест Медведчука ограничит привычный для него образ жизни топ-персоны – Верещук

Круглосуточный домашний арест Медведчука ограничит привычный для него образ жизни топ-персоны – Верещук

19:01 14.05.2021
Главы МИД Грузии и Молдовы 17 мая посетят Украину

Главы МИД Грузии и Молдовы 17 мая посетят Украину

18:59 14.05.2021
Министры экономики и инфраструктуры уходят в отставку - замглавы фракции "Слуга народа"

Министры экономики и инфраструктуры уходят в отставку - замглавы фракции "Слуга народа"

11:37 14.05.2021
Регламентный комитет рекомендует Раде проголосовать отдельно каждое постановление об отмене результатов голосования за изменения в Земельный кодекс

Регламентный комитет рекомендует Раде проголосовать отдельно каждое постановление об отмене результатов голосования за изменения в Земельный кодекс

10:55 14.05.2021
Регламентный комитет рекомендует Раде поддержать в 1-м чтении законопроект, разрешающий продлевать срок деятельности ВСК

Регламентный комитет рекомендует Раде поддержать в 1-м чтении законопроект, разрешающий продлевать срок деятельности ВСК

14:29 13.05.2021
Разумков не уверен, что Рада поддержит отмену компенсации на оплату жилья нардепам

Разумков не уверен, что Рада поддержит отмену компенсации на оплату жилья нардепам

13:52 12.05.2021
Профильный комитет рекомендует Раде поддержать за основу законопроект о десоветизации украинского законодательства

Профильный комитет рекомендует Раде поддержать за основу законопроект о десоветизации украинского законодательства

11:08 12.05.2021
​​​​​​​В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ и "Батькивщина" – опрос "Рейтинга"

​​​​​​​В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ и "Батькивщина" – опрос "Рейтинга"

14:56 11.05.2021
Разумков надеется, что парламент внесет изменения в Конституцию в части децентрализации

Разумков надеется, что парламент внесет изменения в Конституцию в части децентрализации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Аваков: влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности, поэтому нулевая толерантность

В Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова - пресс-секретарь Разумкова

Кандидатами на министров экономики и транспорта являются главы Госналогслужбы и "Укравтодора" – источник в Кабмине, депутаты "Слуги народа"

На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

Министры экономики и инфраструктуры уходят в отставку - замглавы фракции "Слуга народа"

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков: влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности, поэтому нулевая толерантность

Правительство Японии предоставит Украине $4,5 млн помощи для поддержки населения и восстановления Донбасса

Кандидатами на министров экономики и транспорта являются главы Госналогслужбы и "Укравтодора" – источник в Кабмине, депутаты "Слуги народа"

Госкомиссия ТЭБ и ЧС поручила Луганской и Донецкой ОГА обеспечить предотвращение массовых пожаров в летний период 2021 года

На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

Пашинян сообщил, что обратился к Путину с просьбой о военной помощи

ГФС изъяла контрафактной подакцизной продукции на 1,7 млрд грн за январь-апрель 2021 - Мельник

Главы МИД Грузии и Молдовы 17 мая посетят Украину

ХАМАС называет революцией беспорядки на Западном берегу Иордана

СНБО проведет юридическую верификацию всех граждан Украины, против которых были введены санкции США – Данилов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА