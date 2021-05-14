Рада может рассмотреть кадровые вопросы во вторник - нардеп Качура

Верховная Рада может рассмотреть на внеочередном заседании во вторник кадровые вопросы, в частности об отставке министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

"В Раду поступили заявления об отставке по собственному желанию министров Петрашко и Криклия. Кадровые вопросы будут рассмотрены во вторник на внеочередном заседании", - написал народный депутат Александр Качура в своем телеграмм-канале в пятницу.

Он также отметил, что в понедельник вечером состоится заседание фракции «Слуга народа», на котором будут рассмотрены новые кандидатуры на должность министра экономики и министра инфраструктуры.

Ранее пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний сообщила журналистам, что в парламент поступили заявления об отставке от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.