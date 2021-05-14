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19:08 14.05.2021

ГФС изъяла контрафактной подакцизной продукции на 1,7 млрд грн за январь-апрель 2021 - Мельник

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Государственная фискальная служба в период январь-апрель 2021 изъяла из незаконного оборота подакцизной продукции на 1,7 млрд грн, заявил в интервью “НВ.Бизнес” руководитель ведомства Вадим Мельник.

“Нами за четыре месяца текущего года подакцизной продукции изъято на сумму более 1,7 миллиардов гривен. Я могу назвать вам конкретные цифры и суммы по направлениям. Изъяли 953,4 тыс литров незаконно произведенного спирта на сумму 154, 6 млн гривен, 427,4 тыс литров ликеро-водочных изделий на на 94,5 млн гривен. 365,3 млн гривен — это 5,83 млн изъятых пачек табачных изделий. 35,6 тыс тонн горюче-смазочных материалов на сумму более 1 млрд гривен. Также мы выявили 70 производств незаконной подакцизной продукции. Мы в рамках своих полномочий делаем максимально возможное”, - отметил Мельник. 

По словам Мельник, на данный момент рассматриваются законопроекты о криминализации контрабанды подакцизной продукции, что поможет снизить ее оборот.

“Будет криминализована контрабанда, людей можно привлекать к уголовной ответственности. Банально, я вам скажу, можно арестовывать, чтобы другим неповадно было, и тогда повышается риск быть пойманным в уголовном производстве, есть смысл подумать, а стоит ли это делать”, - считает глава ГФС.

Ранее сообщалось, что ГФС прекратила деятельность 10 конвертационных центров в I квартале 2021 года.

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Интерфакс-Украина
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