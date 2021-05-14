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18:59 14.05.2021

Министры экономики и инфраструктуры уходят в отставку - замглавы фракции "Слуга народа"

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Министры экономики и инфраструктуры уходят в отставку - замглавы фракции "Слуга народа"

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий уходят в отставку, сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"У нас на следующей неделе будут кадровые изменения в правительстве. Уже поступили заявления от будущих бывших министров Петрашко и Криклия по собственному желанию", – сказала она в эфире "Украина 24" в пятницу вечером.

"В понедельник на фракции будет рассматривать возможных кандидатов на замену", – добавила она.

При этом Кравчук уточнила, что эти кандидаты работают в центральных органах власти, однако отказалась назвать их имена.

"В правительстве появится акцент на экономику, рост ВВП, создание рабочих мест", - сказала она.

"Что касается министра Степанова, то он заявление не писал", – указала она.

"Очевидно, если не будет его заявления по собственному желанию, то мы также рассмотрим на фракции отчет о его работе. Есть постановление "Голоса", имеющее рекомендательный характер, но это, по крайней мере, недоверие от Верховной Рады. Это не будет означать отставки, но у премьер-министра будет основание подавать..." – прокомментировала она.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила Игоря Петрашко министром экономики 17 марта 2020 года. До этого с апреля 2013 года он работал в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка. В 2007-2003 году работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", где возглавлял инвестиционно-банковское управление и являлся управляющим директором, а затем стал во главе Департамента корпоративного бизнеса в "Сбербанк России".

Владислав Криклий занимает должность главы Мининфраструктуры с августа 2019 года. Он входил в состав правительства при премьер-министре Алексее Гончаруке, а затем – в Кабмин Дениса Шмыгаля.

В июле 2019 года Криклий был избран народным депутатом по избирательному списку "Слуги народа". С 2015 года возглавлял Главный сервисный центр МВД.

Теги: #отставка #министры
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